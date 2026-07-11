Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluk Elemeleri Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluk Elemeleri Başladı

Bursa\'da Geleneksel Türk Okçuluk Elemeleri Başladı
11.07.2026 11:30
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Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Bursa elemeleri başladı, 803 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Bursa elemeleri başladı.

Atıcılar Atletizm Sahası'ndaki elemeler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesiyle başladı. Daha sonra minik kızlar ve erkekler ile yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde iki seri deneme atışı yapıldı. Ardından sıralama atışlarına geçildi.

Yarışmacıların yaş gruplarına göre 25, 30, 35, 40, 50, 60 ve 70 metre mesafelerden atış yaptıkları Bursa elemelerinde, 803 sporcu mücadele ediyor.

Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular ve takımlar, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan, yaptığı açıklamada, federasyonun düzenlediği yarışmaların ilk ayağını oluşturduğunu söyledi.

Ülke genelinde elemelere 2 bin 820 sporcunun katıldığını ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

"Katılım ve hava çok güzel. Ayrıca payitaht şehirde bu yarışmanın düzenlenmesi bize ayrı bir heyecan katıyor. Bursa'nın fethinin 700. yılını kutluyoruz. Bu anlamda da yarışma çok anlamlı. Özellikle minikler ve çocuklar, gençler kategorisinde çok yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu spor, hem kültür hem de manevi dünyamızda yön bulan bir spor. Kıyafetlerimizle, ritüellerimizle hem geleneği icra ediyoruz hem de yarışıyoruz. Bu anlamda güzel, keyifli bir yarışma oluyor."

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Bülent Özer de 5 ilde eş zamanlı düzenlenen bölge elemelerinde en yüksek katılımın Bursa'da olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluk Elemeleri Başladı - Son Dakika

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