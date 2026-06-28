Bursa'da Karting Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Bursa'da Karting Şampiyonası Sona Erdi

Bursa\'da Karting Şampiyonası Sona Erdi
28.06.2026 17:04
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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Bursa'da yapıldı, dereceler belirlendi.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Bursa'da sona erdi.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki 1480 metre uzunluğundaki Bursa Yarış Pisti'nde dün başlayan Batı Kurumsal Karting Yarışı'nda 7-18 yaş arası 60 sporcu, "micro", "mini", "junior" ve "senior" olmak üzere dört kategoride mücadele etti.

Yarış, Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü (BUMOSK) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Kurumsal, Spor Toto, MOTUL, Aloft by Marriott ve Çelikyay Stay Mare katkılarıyla düzenlendi.

İlk gün antrenman ve sıralama turlarının yapıldığı organizasyon, bugün yarı final ve finallerle devam etti.

Micro kategorisinde erkeklerde Ali Ersin Yücesan birinci, Kerem Çelikyay ikinci, Yiğit Nedim Çelik üçüncü, kadınlarda Nilhan Yeşiltay birinci, Asena Elif Bilgili ise ikinci oldu.

Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk birinciliği kazandı, Aras Pınar ikinci, Can Aras Akgün üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Tuğba Yeşiltay birinci, Ela Yeşiltay ikinci ve Fatma Zeynep Çiçek üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde erkeklerde Rüzgar Tırınk birinci, Süleyman Cem Karakömür ikinci, Uygar Arslan Bilgili üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Yağmur Yeşiltaş birinciliğe ulaştı.

Senior kategorisinde erkeklerde Ateş Birinci ilk, Turhan Erin Ünlüdoğan ikinci ve ?Nesimi Uraz Fatinoğlu üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Zeynep Çukurova birinciliği elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile protokol üyeleri verdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da Karting Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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