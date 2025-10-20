Bursa'da Macera Takım Yarışması'nda AKUT Zafere Ulaştı - Son Dakika
Bursa'da Macera Takım Yarışması'nda AKUT Zafere Ulaştı

20.10.2025 13:41  Güncelleme: 13:43
Bursa'da AFAD'ın düzenlediği Macera Takım Yarışması, zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir mücadeleye sahne oldu. 19 ekip, 5,7 kilometrelik parkurda yarışarak dayanışma ve takım ruhunu sergiledi. Yarışmanın sonunda birinciliği AKUT ekibi kazandı.

Bursa'da, AFAD koordinasyonunda düzenlenen Macera Takım Yarışması, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yarışta 19 ekip ter döktü. Birincilik kürsüsüne AKUT ekibi çıktı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD Bursa) ile Gürsu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Bursa Akredite Arama Kurtarma Ekipleri Macera Takım Yarışması" 19 Ekim 2025 Pazar günü Gürsu- Ericek Macera Parkı'nda gerçekleştirildi.

Bursa'da faaliyet gösteren 32 akredite arama kurtarma ekibinden 19'unun katıldığı etkinlik, zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla tamamlandı. Yarışmada; İndak, Akut, Mudanya Ake, Mag-Der Ake, Gürsu Belediyesi Ake, Mag- AmeAke, Çelebi Ake, Anda Ake, CansuyuAke, CoşkunözAke, Osmangazi Belediyesi Ake, Tofaş Ake, Meb- AkubAke, Korkut Ake, Yıldırım Belediyesi Ake, Nak, KumdakAke ve Hayrat Ake ekipleri ter döktü.

11 Etaplık bayrak yarışı

"Rakip değiliz, ekibiz!" sloganıyla düzenlenen yarışma, ekiplerin afet sahası becerilerini, fiziksel dayanıklılıklarını ve koordinasyon yeteneklerini test etti. Yoğun yağmur ve soğuk hava altında 5,7 kilometrelik parkurda mücadele eden ekipler, bir bayrak yarışı formatında ter döktü. Parkurda bisiklet, kaya tırmanışı, kano, GPS ile hedef bulma ve zipline gibi 11 farklı zorlu etap yer aldı.

Olumsuz hava şartların rağmen üstün bir azim ve takım ruhu sergileyen ekipler, dayanışmanın ve birlikteliğin önemini bir kez daha gösterdi.

Kupaları törenle aldılar

Nefes kesen mücadelenin sonunda birinciliği AKUT ekibi göğüsledi. Yarışmada İNDAK ikinci olurken, HAYRAT Arama Kurtarma ekibi üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, mücadeleye katılan tüm ekiplere günün anısına teşekkür plaketi takdim edildi. Dereceye giren ekipler ise kupalarını Gürsu Belediye Başkanı Mustafa IŞIK, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet BULDAN ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet ERSOY'un elinden aldı.

Organizasyonun, afetlere karşı hazırlıklı olma kapasitesini artırmanın yanı sıra ekipler arası saha uyumunu ve dayanışmayı pekiştirdiği vurgulandı. - BURSA

Bursa'da Macera Takım Yarışması'nda AKUT Zafere Ulaştı

