Bursa'da otomobil şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

31.05.2023 08:24

Bursa'da bir otomobil Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü polis merkezine giderek teslim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Altay Caddesi'nde de yolu araç trafiğine kapatan taraftar grubu meşale yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı 20 PH 504 plakalı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.

Bursa'da otomobil şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Duruma öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y.'yi durdurarak otomobilden indirmek için yoğun çaba sarf ederken, taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da otomobil şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Taraftar grubunu sakinleştiren polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Yusuf Y.'nin bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR (5)
  • Hamit Gündoğdu: Siyaset dahil herşey de kutuplastik. Hemde öyle böyle değil, kutuplar ısındı ülkem çok soğudu. Yine de hayra yönelmeye gayret edelim yoksa bu gidiş hiç de hayırlı sonuclar vermeyecek gibi. Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Yetkin Ekinci: Allah diyin parayı futbolcu kazansın siz birbirinizi yiyin maç bizim neyimize Allah ıslah eylesin Cevap Yaz 15 5 Yayından Kaldır
  • mesut yuksel: Bu şahıs hangi neden ve amaçla kalabalığın arasına dalıyor ki ? Arı kovanına çomak sokmuş. Sonu trajikte bitebilirdi. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Bursaspor, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da otomobil şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı - Son Dakika
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