Bursa\'da TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'na 16 numaralı Bursaspor forması hediye edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Bursa'da oynayacağı karşılaşma öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti.

A Milli Takım'ın İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele için Bursa'ya gelen Hacıosmanoğlu, maç öncesi Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Erkan Aydın ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Türk futbolu, Bursa'nın köklü futbol kültürü ve Türkiye-İtalya maçı hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Görüşmede futbolun kentteki yeri ve Bursaspor'un Türk futbolundaki konumu da gündeme gelirken, Başkan Aydın tarafından Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye edildi.

Hacıosmanoğlu ise Bursa'da ve Osmangazi'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterilen misafirperverlik için Başkan Aydın'a teşekkür etti.