Bursa\'da yapılan U14 Türkiye Şampiyonası\'nda Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Spor Kulübü büyük başarı elde etti

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Bursa'da yapılan U14 Türkiye Şampiyonası'na 2 sporcu ile katılan Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonu ve Türkiye ikinciliği alarak Kayseri'ye döndü.

Kulüp Başkanı Handan Koçyiğit nezaretinde Bursa'da yapılan U14 Türkiye Şampiyonası'na katılan Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Spor Kulübü, 2 bin metre yürüyüş branşında 2'de 2 yaparak büyük başarı elde etti. Kulüp sporcularından 2 bin metre yürüyüş branşında Hayrunisa Ceyhan Türkiye Şampiyonu olurken, Begüm Kayır ise Türkiye ikincisi olarak ilk iki sırayı aldı.

2 sporcu ile katıldıkları yarıştan şampiyon ve ikinci çıkartmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten kulüp Başkanı Handan Koçyiğit, destek verildiğinde çok daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi. Atletizm branşında kulüp başkanı Handan Koçyiğit'in gayretleriyle başarıdan başarıya koşan Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Spor Kulübü, yeni madalyalar için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ