Bursa'da Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Bursa'da Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi

01.06.2025 15:43
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Yeşilay, Bursa'da 300 gönüllü ile 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla bisiklet turu yaptı.

Bursa'da, Yeşilay'ın 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği 12'nci Bisiklet Turu kapsamında yaklaşık 300 gönüllü pedal çevirdi. 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, Fatih Sultan Mehmet Konser Alanı'ndan başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren 10 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Yeşilay'ın 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği, 12'nci Bisiklet Turu, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki konser alanında başladı. Bu yıl 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas'ın yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa Yeşilay Spor Kulübü, Spontan Bisikletçiler Grubu, Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu temsilcileri ve yaklaşık 300 gönüllü katıldı. 10 kilometrelik tur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

'BİSİKLETİN TOPLUMDA DAHA FAZLA YER BULMASI GEREKİYOR'

Etkinlikle ilgili konuşan Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, bağımlılıkla mücadelede bağımsızlık seferberliği başlattıklarını ve kararlılıkla devam edeceklerini hatırlatarak, "2011 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve ülkemizin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Yeşilay Bisiklet Turu'nun 12'ncisini, bu yıl 'Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 300 bisikletçimizin katılımıyla, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden başlayan turumuz, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başarıyla tamamlanmıştır. Bugün, bisiklet tutkunu her yaştan katılımcı sağlıklı bir yaşamın önemine vurgu yapmak ve bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj vermek amacıyla pedal çevirdi. Etkinliğimizin 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesi ayrıca anlamlıdır. Bu vesileyle yalnızca bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmekle kalmadık, bisikletin bir spor dalı, bir ulaşım aracı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak toplumda daha fazla yer bulması gerektiğine de vurgu yaptık" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZA AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Bisiklet turunun bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğini vurgulayan Arvas, "Yeşilay Bisiklet Turu ile sağlıklı yaşam bilincini artırmak, sürücülerde farkındalık ve duyarlılık oluşturmak ve trafikte bisikletli bireylerin varlığına da dikkat çekmek, hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu anlamlı etkinliğimize destek veren tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliğimize, Bursa Yeşilay Spor Kulübümüze, Spontan Bisikletçiler Grubu'na, Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu'na, turumuza katılan tüm bisiklet severlere ve etkinliğimizin güvenliğini sağlayan kıymetli emniyet güçlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilay olarak sağlıklı nesiller, bağımlılıklardan uzak bir toplum ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğizö diye konuştu.

Haber- Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/Bursa,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Sağlık, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

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