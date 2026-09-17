Bursa'daki Kurtuluş Kupası'nın şampiyonu Bilecik gençlik meclisi oldu - Son Dakika
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Bursa'daki Kurtuluş Kupası'nın şampiyonu Bilecik gençlik meclisi oldu

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Bursa\'daki Kurtuluş Kupası\'nın şampiyonu Bilecik gençlik meclisi oldu
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Bursa Osmangazi Kent Konseyi'nin düzenlediği Kurtuluş Kupası futbol turnuvasını Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi kazandı. Altınova Spor Tesisleri'ndeki turnuvada Balıkesir ikinci olurken, Bilecik ve Balıkesir gençlik meclisleri ortak çalışmaları artırma iradesi ortaya koydu.

Bursa Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Kupası' futbol turnuvasının şampiyonu Bilecik oldu.

Osmangazi ilçesindeki Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Balıkesir, Kütahya ve Osmangazi Kent Konseyleri'nin gençlik meclisleri katıldı. Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emir Arslan Karlıdağ turnuvanın değerlendirmesini yaparak, "Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Püşide-i Siyah'ın TBMM Riyaset Kürsüsü'nden kaldırılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turnuvada, saha içerisindeki rekabetin yanında kentler arasındaki dostluk da ön plana çıktı. Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri tarafından düzenlenen Kurtuluş Kupası Futbol Turnuvası, gençleri spor, dostluk ve kardeşlik çatısı altında buluşturdu. Turnuvanın şampiyonu Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi olurken, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ikinci sırada yer aldı. Osmangazi ve Kütahya Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri ise üçüncü ve dördüncü sırayı paylaştı" dedi.

Bilecik ve Balıkesir gençlik meclisleri ortak çalışma

Turnuvanın kupası Bilecik'e giderken, sahada rekabet, gönüllerde ise dostluk ve kardeşlik kazandı. Özellikle Bilecik ve Balıkesir gençlik meclisleri arasında kurulan güçlü iletişim, turnuvanın en önemli kazanımlarından biri oldu. Organizasyonun ardından iki kent arasında ortak çalışmaların artırılması yönünde önemli bir irade ortaya konuldu.

Kaynak: İHA
Kent KonseyiBalıkesirOsmangaziAltınovaGençlikBilecikTurnuvaFutbolBursaSporSon Dakika

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