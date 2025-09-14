Bursa'dan 3 Sporcu Dünya Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bursa'dan 3 Sporcu Dünya Şampiyonası'na Katılıyor

Bursa\'dan 3 Sporcu Dünya Şampiyonası\'na Katılıyor
14.09.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursagücü Spor Kulübü'nün 3 sporcusu, 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Bursalı 3 sporcu Türkiye adına yarışacak. Şampiyonaya hazırlanan Bursagücü Spor Kulübü sporcuları yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Jawaharlal Nehru Stadyumu'nda 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Bursa'yı temsil edecek Bursagücü Spor Kulübü sporcuları Hamid Haydari, Muhammed Kalvandi ve Muhsin Kaedi, milli takım formasıyla mücadeleye hazırlanıyor. Üç başarılı atlet, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Dünya Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Bursagücü Spor Kulübü Başkanı Hayrettin Özbağkıran sporcuların çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen toplantıda, Özbağkıran sporcuların yetenek ve başarılarına dikkat çekerek Muhsin Kaedi ile Muhammed Kalvandi'nin ikişer Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu, ayrıca Muhammed Kalvandi'nin Dünya Şampiyonluğu ve Paris Olimpiyatları'ndaki ikincilik gibi geçmişte elde ettiği önemli başarılara imza attığını belirtti.

Hindistan'daki dünya şampiyonasına üç atlet ile katılacaklarını ifade eden Özbağkıran, sporcuların 23 Eylül'den itibaren mücadeleye başlayacağını ve yüksek performansla hazırlandıklarını vurguladı. Hazırlık sürecine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile federasyon başkanı Dr. Ahmet Karadağ'a teşekkürlerini ileten Özbağkıran, sporcuların Hindistan'da İstiklal Marşımızı çaldırarak ülkemizi gururlandırmasını temenni etti. Ayrıca Bursagücü Spor Kulübü'nün üç milli sporcuyu dünya şampiyonasına göndermesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Milli sporcumuz Muhammed Kalvandi umut dolu açıklamalar yaparak, güzel dereceler elde etmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi ve destek veren federasyon ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Hamid Haydari ise yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ederek dünya şampiyonasında iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Yeni Delhi, Hindistan, Atletizm, Türkiye, Yaşam, Dünya, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'dan 3 Sporcu Dünya Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:31:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'dan 3 Sporcu Dünya Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.