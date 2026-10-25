Bursa Karacabey'de 21 ilden 200'ü aşkın sporcu okçuluk şampiyonasında yarıştı - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de 21 ilden 200'ü aşkın sporcu okçuluk şampiyonasında yarıştı

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Bursa Karacabey\'de 21 ilden 200\'ü aşkın sporcu okçuluk şampiyonasında yarıştı
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen üç günlük Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası sona erdi. 21 ilden 200'ü aşkın kadın ve erkek sporcunun mücadele ettiği şampiyonada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Bursa'da sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen üç günlük şampiyonada, 21 ilden 200'ü aşkın kadın ve erkek sporcu mücadele etti.

Şampiyonada, "35 libre, 8-13 yaş karma" kategorisinde Kerem Kemiksiz, "50 libre, 14-17 yaş" karma kategorisinde Samet Çoban, "50 libre, 50 yaş ve üstü karma" kategorisinde Mustafa Koçak, "50 libre, 18-49 yaş erkekler" kategorisinde İsmail Göllüoğlu, "50 libre, 18-49 yaş kadınlar" kategorisinde Nagihan Tunç, "70 libre, 17 yaş ve üzeri erkekler" kategorisinde İsmail Göllüoğlu, "70 libre, 17 yaş ve üzeri kadınlar" kategorisinde Şebnem Saliha Çakıroğlu, "60 libre siperli, 17 yaş ve üzeri karma" kategorisinde Ahmet Süleyman Arslan birinciliği elde etti.

"Sınırsız çekiş kuvveti kadınlar" kategorisinde Şebnem Saliha Çakıroğlu, "sınırsız çekiş kuvveti erkek talipler" kategorisinde Atilla Kaşlı, "sınırsız çekiş erkek yediyüzcüler" kategorisinde Mustafa Koçak ilk sırada yer aldı. "Mürekkep yay karma" kategorisinde ise İsmail Göllüoğlu birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine, federasyon olarak 2026'nın son müsabakasını düzenlediklerini söyledi.

Toksöz, şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200'den fazla sporcunun mücadele ettiğini belirterek, "Bursalı Şüca, menzil okçuluğunda tarihteki en önemli menzil ve rekortmen okçularından biridir. Karacabey Belediyemizle yaptığımız protokolle bu tesiste geleneksel okçuluğun menzil okçuluğu kategorisindeki yarışmamızı gerçekleştiriyoruz." dedi

Şampiyonanın geçen yıl ilk kez düzenlendiğini hatırlatan Toksöz, şöyle konuştu:

"Katılan, derece alan tüm sporcularımıza tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Yoğun bir katılım var. Menzil okçuluğu için gayet iyi bir sayı bu. Geleneksel Türk okçuluğunun yıllara dayanan, artan bu ivmesi bizleri mutlu ediyor. Tarihine bağlılık, işte bu geleneği yaşatacak, bu bayrak yarışını, Türk'ün o meşhur silahını, ok ve yayı sportif anlamda da ileriye taşıyacak bir kültürel miras olarak görüp bunu taşıyan çocuklarımızla birlikte bizler de federasyon olarak bu mirası ileriye taşımak istiyoruz. Bütün gayretimiz, bütün çalışmalarımız da bu nesli ok ve yayla tanıştırıp bu kültürü unutmayan, ülkesine ve milletine bağlı bu değerlerini yaşatan sporcular yetiştirmek."

Dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törende takdim edildi.

Kaynak: AA
Kültür SanatKaracabeyTürkiyeBursaSporSon Dakika

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