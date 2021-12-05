Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı
05.12.2021 23:54
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Atletizm Federasyonu bünyesinde organize edilen "Trucks Trading Alayköy Maratonu"nda Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen büyük başarı gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Atletizm Federasyonu bünyesinde organize edilen "Trucks Trading Alayköy Maratonu"nda Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen büyük başarı gösterdi.
KKTC'nin ilk tam maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyon, 10 ve 42 kilometre olarak iki kategoride yapıldı. Maratona katılan Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen maratonda büyük başarı göstererek dereceye girmeye hak kazandı. Organizasyonun ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerine ödülleri Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Trucks Trading LTD Direktörü Serkan Benzinci tarafından takdim edildi. - LEFKOŞA
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