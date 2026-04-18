Bursa'nın Hentbol Yarı Final Maçı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovakya temsilcisi MSK Iuventa'yı konuk edecek.
Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakemler Stefano Riello ile Niccolo Panetta yönetecek.
Rövanş karşılaşması ise 26 Nisan'da Slovakya'nın Michalovce kentinde yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Yunanistan'ın PAOK takımını elemişti.
