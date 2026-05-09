Bursa Şampiyon! Hentbol Finalini Kazandı

09.05.2026 14:27
Bursa Büyükşehir Belediyespor, THF Kupası finalinde Üsküdar'ı 41-24 yenerek şampiyon oldu.

THF Kadınlar 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 41-24 mağlup ederek şampiyon oldu.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Bursa temsilcisinin 21-14 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devrede farkı daha da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, parkeden 41-24 galip ayrılarak kupa kazandı.

Bursa ekibinde Yeliz Özel ve Joao attıkları 9'ar golle müsabakanın en skorer ismi olurken, bu oyuncuları 7 gol kaydeden takım arkadaşları da Costa takip etti.

Üsküdar Belediyespor'da ise Diagouraga, 6 golle takımının en golcü ismi oldu.

Kaynak: AA

