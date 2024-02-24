Bursa Uludağ Basketbol, Emlak Konut'u 84-69 mağlup etti - Son Dakika
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Bursa Uludağ Basketbol, Emlak Konut'u 84-69 mağlup etti

Bursa Uludağ Basketbol, Emlak Konut\'u 84-69 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Emlak Konut'u 84-69 mağlup etti. Maçın salonu Başakşehir Spor Kompleksi idi ve hakemler Emin Moğulkoç, Safa Halit Çakır ve Serhat Dülker'di. Emlak Konut takımından Sehernaz Çidal 2, Smith 27, Zeynep Şevval Gül 1, Wiese 12, Jakobsone 6, Fitzgerald 9, Gizem Mürüvet Uca ve Gizem Başaran Turan 4 sayı kaydetti. Bursa Uludağ Basketbol takımından ise Coulibaly 11, Carter 19, Eda Şahin 6, Wallace 27, Fluker 15, Deniznur Çakır, Gülfer Tokatlı 6 ve Efsun Çelik skor üretti. Maçın periyot skorları ise 23-23, 40-49 ve 51-64 idi.

24.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:22
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Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Safa Halit Çakır, Serhat Dülker

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 2, Smith 27, Zeynep Şevval Gül 1, Wiese 12, Jakobsone 6, Fitzgerald 9, Gizem Mürüvet Uca, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 8

Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 11, Carter 19, Eda Şahin 6, Wallace 27, Fluker 15, Deniznur Çakır, Gülfer Tokatlı 6, Efsun Çelik

1. Periyot: 23-23

Devre: 40-49

3. Periyot: 51-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Emlak Konut'u 84-69 mağlup etti.

Kaynak: AA

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