Bursa Yıldırım SK, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup ederek 23 puana ulaştı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım SK, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup ederek 23 puana ulaştı

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3'üncü Lig 2'nci Grup 12'nci haftasında Bursa Yıldırım SK, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi. Mehmet Fuat Gölbaşı'nın 85'inci dakikada attığı kafayla gelen galibiyetle Bursa temsilcisi 23 puana çıkarken, Altay'ın galibiyet hasreti 6 haftaya uzadı ve ev sahibi 10 puanda kaldı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tufan Gönoğlu, Yakup Yıldız, Ümit Enes Gürlek

ALTAY: Ulaş – Yunus Efe, Arif, Sefa (Dk. 43 Nurullah Efe), Salih, İsa Toygar, Osman, Oktay (Dk. 82 Özay), Mehmet Kaymaz (Dk. 71 Efe Pehlivan), Ali (Dk. 82 Sani), Onur (Dk. 71 Murat Uluç)

BURSA YILDIRIM SK: Hüseyin – Halil, Efe Karaoğlu, Enes, Berat Yaman, Yusuf Akyel, Muhammet Talha (Dk. 78 Furkan), Berat Badak (Dk. 46 Fuat), Tahsin (Dk. 55 Kemal), Hakan (Dk. 69 Berke), Efe Yüceer (Dk. 69 Muhammet Mustafa)

GOL: Dk. 85 Fuat (Bursa Yıldırım)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Berke (Bursa Yıldırım)

SARI KARTLAR: Ali, Oktay, Nurullah (Altay), Kemal, Berke (Bursa Yıldırım)

3'üncü Lig 2'nci Grup 12'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen ev sahibi ekip 10 puanda kalırken, Bursa temsilcisi 23 puana ulaştı. Maçın tek golünü Bursa Yıldırım SK adına Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti. Konuk takımda Berke Bıyık, 86'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

33'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla ilerleyen Tahsin'in yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

85'inci dakikada sol çaprazdan Berat Yaman'ın sert ortasında iyi yükselen Fuat kafayla topu filelere yolladı: 0-1.

86'ncı dakikada konuk takımdan Berke, Nurullah ile yaşadığı gerginlik nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90+1'inci dakikada Altay kalecisi Ulaş, karşı karşıya pozisyonda Muhammet Mustafa'ya gol izni vermedi.

Müsabakayı Bursa Yıldırım SK, 1-0 kazandı.

Kaynak: DHA
Mehmet Fuat GölbaşıYıldırımFutbolBursaSporSon Dakika

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