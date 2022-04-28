Bursalı sporculara milli davet - Son Dakika
Üye Girişi

Bursalı sporculara milli davet

28.04.2022 15:58
Bursalı sporculara milli davet

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Berkün Eber Üstündağ ve Serhat Fatih Uzun'a Türk milli takımından davet geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Berkün Eber Üstündağ ve Serhat Fatih Uzun'a Türk milli takımından davet geldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off oynayan ve Spor Toto ile 7.'lik için karşı karşıya gelecek Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 2 oyuncusu milli takıma çağrıldı. 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde 22 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde mücadele edecek Türk Milli Takım kadrosunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Berkün Eber Üstündağ ve Serhat Fatih Uzun da yer alacak.

Ankara'da oynanacak eleme maçları öncesinde ay yıldızlılar, 5 Mayıs 2022 tarihinde Ankara'da kampa girecek. - BURSA

Bursalı sporculara milli davet
Bursalı sporculara milli davet
Bursalı sporculara milli davet
Bursalı sporculara milli davet

YORUMLAR
500
Çukurova Belediyespor, smaçör Güldeniz Önal'ı transfer etti Çukurova Belediyespor, smaçör Güldeniz Önal'ı transfer etti Avukat Ahmet Doğu, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi Başkanı oldu Avukat Ahmet Doğu, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi Başkanı oldu

Bursa, Milli, Türk, Eber, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursalı sporculara milli davet - Son Dakika


Son Dakika
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
15:18 "Beni taciz ediyorsun" diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bursalı sporculara milli davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement