Bursaspor 2-0 Güzide Gebze Spor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Güzide Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Demirhan Emir, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Barış Gök, Salih Kavrazlı, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Emir Kaan Gültekin
Güzide Gebze Spor: Cantuğ Temel, Haşim Arda Sarman, Sedat Dursun, Mertcan Aktaş, Tolunay Yurtseven, Kaan Kanak, Adem Doğan, Emircan Altıntaş, Mutlu Güler, Onur Taha Takir, Mustafa Batuhan Altıntaş
Goller: İlhan Depe (dk. 70), Baran Başyiğit (dk. 75) (Bursaspor) - BURSA
