Bursaspor 62. Yaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Bursaspor 62. Yaşını Coşkuyla Kutladı

Bursaspor 62. Yaşını Coşkuyla Kutladı
01.06.2025 22:37
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Bursaspor'un 62. kuruluş yıl dönümü, taraftarların kutlamalarıyla renklendi. Meşaleler ve havai fişekler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, konuşmalar yapıldı.

Bursaspor Kulübünün 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

Yeşil-beyazlı taraftar grupları, takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından koordine olup eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu Bursa Millet Bahçesi'ne geldi.

Burada konuşma yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kendisini dinleyen yeşil-beyazlı taraftarların 62'nci yılını kutladı.

Taraftarların çok güzel göründüğünü söyleyen Çelik, "Bütün Türkiye sizi konuşuyor. Bursaspor 1967 yılında Süper Lig'de oynamaya başladı. O günden bugüne çok önemli başarılar elde ettik. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 2. Lig'e yükselen Bursaspor'un, her yeni yaşında şampiyonluklar kazanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından burada saatin 21.16'yı göstermesiyle binlerce meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı.

Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursaspor 62. Yaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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