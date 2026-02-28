Bursaspor'a Fair Play Ödülü - Son Dakika
Bursaspor'a Fair Play Ödülü

Bursaspor\'a Fair Play Ödülü
28.02.2026 11:00
Bursaspor, Adanaspor'un konaklama sorununu çözerek TFF'den ödül aldı. Ödül töreni maç öncesi yapılacak.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Bursaspor'u, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 22'nci hafta karşılaşmasında rakibi Adanaspor'un Bursa'daki konaklama sorununu çözerek sergilediği dayanışma ve empati örneği nedeniyle ödüle layık gördü.

Bursaspor Kulübü, ligin 22'nci haftasında Bursa'da oynanan Adanaspor maçı öncesi, rakip takımın şehirde yaşadığı konaklama krizini çözerek örnek bir davranış sergilemişti. Adanaspor kafilesinin açıkta kalmaması için seferber olan yeşil-beyazlı yönetimin bu hamlesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılıksız bırakılmadı. TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, 'Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü'nün Bursaspor Kulübü'ne verilmesini kararlaştırdı.

ÖDÜL MAÇ ÖNCESİ VERİLECEK

Spor kamuoyunda büyük takdir toplayan bu centilmenlik örneği sonrası ödülün, saat 15.30'da başlayacak Bursaspor-Aksarayspor karşılaşma öncesinde saha içinde düzenlenecek törenle Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e verileceği açıklandı. TFF yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek törenle, futbolun sadece saha içindeki rekabetten ibaret olmadığı mesajı verilecek.

'FUTBOLU GÜZELLEŞTİREN ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor'un köklü geleneklerine ve sporun ruhuna vurgu yapılırken, "Kulübümüz yalnızca sahadaki başarıları değil, saha dışındaki sosyal sorumluluk ve fair play değerlerini de her şeyin üzerinde tutmaktadır. Futbolu güzelleştiren, dayanışmayı artıran adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'a Fair Play Ödülü - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursaspor'a Fair Play Ödülü - Son Dakika
