Bursaspor\'da Adanaspor mesaisi başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında sahasında Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Günün çalışması ısınma hareketleriyle başlarken, antrenmanın devamında pas organizasyonları üzerinde duruldu. Futbolcular, dar alanda oynanan oyunlarla günü tamamladı.
Öte yandan, Arnavutköy Belediyespor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA
