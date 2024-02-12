Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Beyoğlu Yeni Çarşı ile berabere kalan Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları ve sınırlandırılmış alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

12.02.2024 16:16
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Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldıktan sonra bir gün izin yapan Bursaspor, bugün yaptığı idmanla TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda, Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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