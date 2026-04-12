Bursaspor, Ankara Demirspor'u Yendi

12.04.2026 17:31
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Eskişehir'de oynanan maçta Bursaspor, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Mehmet Terece, Eren Özçelik, Halil Aslandağ

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Eralp Aydın (Ahmet Nas dk. 83), Batuhan Süer, Kadir Subaşı, Mehmet Aslanboğa, Furkan Işıkdemir, Berk Yiğit Karadağ (Atakan Dama dk. 46), Furkan Emre Ünver, Tolunay Artuç, Leon Çalışkan (Hasan Ege Akdoğan dk. 79), Deniz Yaşar (Malik Yılmaz dk. 83)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sefa Narin (Eyüp Akcan dk. 46), İlhan Depe (Hakkı Türker dk. 74), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Musa Çağıran dk. 84), Ertuğrul Furat (Salih Kavrazlı dk. 65), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 46)

Gol: Halil Akbunar (dk. 15) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Berk Yiğit Karadağ, Tolunay Artuç (Ankara Demirspor), İlhan Depe (Bursaspor) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
