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Bursaspor, Ankara'ya gitti - Son Dakika

Bursaspor, Ankara'ya gitti

19.02.2022 14:20
Bursaspor, Ankara'ya gitti

Bursaspor, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı için bugün kara yolu ile Ankara'ya hareket etti.

Bursaspor, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı için bugün kara yolu ile Ankara'ya hareket etti. Sakatlıktan kurtulan Hasan Ayaroğlu ve Luka Capan da kadroda yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah antrenmanının ardından öğlen saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden Ankara'ya hareket etti. Yeşil-beyazlı kafilede sakatlığı sebebiyle son Tuzlaspor maçında oynayamayan Hasan Ayaroğlu kafilede yer aldı. Aynı zamanda sakatlığı sebebiyle uzun zamandır yeşil-beyazlı formadan uzak kalan Luka Capan da takımla birlikte Ankara'ya gitti. - BURSA

Bursaspor, Ankara'ya gitti
Bursaspor, Ankara'ya gitti
Bursaspor, Ankara'ya gitti
Bursaspor, Ankara'ya gitti

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Hasan Ayaroğlu, Ankaragücü, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Ankara'ya gitti - Son Dakika Spor


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