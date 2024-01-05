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Bursaspor Başkan Adayı Raşit Barışıcı İmza Sürecini Tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor Başkan Adayı Raşit Barışıcı İmza Sürecini Tamamladı

Bursaspor Başkan Adayı Raşit Barışıcı, imza sürecinin tamamlandığını ve yeterli imzaya ulaştıklarını açıkladı. Barışıcı, imzaları 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 15.00'te Bursaspor Özlüce Tesislerine teslim edeceklerini belirtti. Barışıcı, Bursaspor camiasına ve Bursa'ya olağanüstü kongre sürecinin hayırlar getirmesini diledi.

Bursaspor Başkan Adayı Raşit Barışıcı İmza Sürecini Tamamladı
05.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 21:53
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Bursaspor Başkan Adayı Raşit Barışıcı imza sürecinin tamamlandığını ve yeterli imzaya ulaştıklarını söyledi.

Bursaspor Özlüce Tesislerinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 15.00'te imzaları teslim edeceklerini ifade eden Başkan Adayı Raşit Barışıcı, "Hepimizin gururu şampiyon Bursaspor için çıktığımız yolda yanımızda olan herbir üyemize öncelikle teşekkür ediyorum. Bu kutsal yolda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Raşit Barışıcı olarak herhangi bir yönetim ile birlikte hareket etmiyoruz. Ancak Bursaspor Başkan Adaylığımız için imza atan üyelerimizin bazı dönemlerde bazı yönetimlerde görev almış olduğu gerçekliğini kabul etmeliyiz. Ben de birçok dönemde Bursaspor yönetimlerinde çeşitli görevler üstlenmiş bir Bursaspor taraftarı ve üyesiyim. Bursa'nın ve Bursaspor'un yarınları için almış olduğumuz tertemiz imzalar ile genel kurul çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bursaspor camiamıza ve Bursa'mıza olağanüstü kongre sürecimizin hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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