Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Spor

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı\'nda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda yaşananlarla alakalı sosyal medya hesabından serzenişte bulundu. Başkan Çelik, 'Bir ayrışmaya sebebiyet vereceksek arkadaşlarımızla birlikte görevi bırakmak dahil her türlü kararı almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz' dedi.

17.07.2024 01:14  Güncelleme: 01:15
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda yaşananlarla alakalı sosyal medya hesabından serzenişte bulundu. Başkan Çelik, "Bir ayrışmaya sebebiyet vereceksek arkadaşlarımızla birlikte görevi bırakmak dahil her türlü kararı almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda yaşananlarla alakalı sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendiren Çelik, camiayı da harekete soktu. Bursaspor'a tahsis edilmesi planlanan benzin istasyonu konusunda yaşananlar ile alakalı açıklama yapan Enes Çelik, "Değerli Bursalılar ve Bursasporlular, hepinizin bildiği gibi göreve geldiğimiz 50 günlük süre zarfında Bursasporumuz için 426 milyonluk transfer tahtası borcunun kalıcı olarak temizlenmesi sağlandı. 12 tane kalitesi tartışılmayacak futbolcu transferi yaparak 'şampiyonluğun en büyük favorisi' niteliğinde takım kuruldu. Şehirdeki birlik beraberlik havasının sağlanması neticesinde, maddi anlamda ciddi destek toplandı. Destekler önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Bursaspor'un geleceğini kurtarmak adına planladığımız kalıcı gelir tesisi ile alakalı konunun görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde projemize tam destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Bozbey, AK Parti Meclis Grubu ve Grup Başkanvekilimiz Sn. Oktay Yılmaz, MHP Meclis Grubu ve Grup Başkanvekilimiz Sn. İsmail Şenol ve destek veren diğer partilerin meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı gelir kaynakları oluşturmak zorundayız"

Yazılı açıklama şöyle devam etti, "Bugünkü yönetim kurulu toplantımızı yaparken Bursaspor'u ilgilendiren konunun görüşüldüğü Bursa Büyükşehir meclis toplantısını izledik ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla çok üzüldük. Bugüne kadar ayrışmayı değil, parti ayrımı yapmaksızın birlik ve beraberliği önceledik. Sizler de takdir edersiniz ki, Bursaspor sonsuza kadar kampanya ile para toplayamaz. Kamu yararına bir dernek olduğu için kendi kalıcı gelir kaynaklarını oluşturmak zorundadır. Verdiğimiz kurtuluş mücadelesinde bize destek veren yukarıda belirttiğimiz değerli büyüklerimize tekrar teşekkür ediyoruz, ancak bir ayrışmaya sebebiyet vereceksek arkadaşlarımızla birlikte görevi bırakmak dahil her türlü kararı almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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