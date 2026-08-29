Bursaspor Başkanı, Kayseri Zaferi Sonrası Eksikleri Vurguladı - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı, Kayseri Zaferi Sonrası Eksikleri Vurguladı

Bursaspor Başkanı, Kayseri Zaferi Sonrası Eksikleri Vurguladı
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Bursaspor, Kayserispor'u 2-1 yendi; Başkan Çelik, galibiyetin ardından eksiklerin farkında olduklarını belirtti.

BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, galibiyete rağmen eksiklerini gördüklerini belirterek, "Yendik diye eksiklerimizi görmüyoruz sanmayın. Ufak tefek eksikler tamamlanacak" dedi.

Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, karşılaşmanın ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Galibiyeti Bursaspor camiasına ve Bursa'ya armağan eden Çelik, Kayseri'de gördükleri misafirperverlik nedeniyle ev sahibi kulüp ve kent yöneticilerine teşekkür etti.

'EN SAMİMİ AĞIRLANDIĞIMIZ DEPLASMANLARDAN BİRİYDİ'

Kayseri'de samimi şekilde ağırlandıklarını belirten Çelik, "Öncelikle 2,5 yıllık başkanlığım süresince en güzel ve samimi şekilde ağırlandığımız deplasmanlardan biriydi. Bu güzel ağırlama için Kayserispor'un değerli başkanı Sayın Ali Çamlı'ya, yönetimine, değerli Kayseri Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YENDİK DİYE EKSİKLERİ GÖRMÜYORUZ SANMAYIN'

Müsabakada yalnızca futbolun konuşulması gerektiğine dikkat çeken Çelik, "Umarım yalnızca futbolcuların ve futbolun konuşulduğu maçları izleriz. Bunu kazandığımız bir maçtan sonra belirtiyorum özellikle. Arkadaşlar, yendik diye eksiklerimizi görmüyoruz sanmayın. Ufak tefek eksikler tamamlanacak. Futbolcu kardeşlerimizi, hocamızı, teknik ekibimizi ve yaklaşık 2 bin civarı Kayseri'ye gelen cefakar taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı, Kayseri Zaferi Sonrası Eksikleri Vurguladı - Son Dakika

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