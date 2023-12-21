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Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekir Spor maçı sonrası oyunculara tepki gösterdi - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekir Spor maçı sonrası oyunculara tepki gösterdi

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekir Spor maçının ardından takım oyuncularına ve süresiz kadro dışı bırakılan Çağatay Yılmaz'a tepki göstererek, maçın bitmiş olmasına rağmen neden kavga çıktığını sorguladı. Günay, kavga çıkaranların bedel ödeyeceğini belirtti ve onurun ve gururun paradan daha önemli olduğunu vurguladı.

21.12.2023 - 16:07,
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Bursaspor Başkanı Günay Kavgadaki hırsı, keşke sahada gösterseydiniz

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Yiğithan HÜYÜKBURSA, (DHA)- BURSASPOR Başkanı Recep Günay, olaylı geçen Diyarbekir Spor karşılaşmasının ardından takım oyuncularına ve süresiz kadro dışı bırakılan Çağatay Yılmaz'a tepki göstererek, 'Maç bitmiş, artık dönme şansın yok. 2 dakika kala bu hırs niye Keşke bu hırsı saha içinde gösterseydi de 5-0 yenilseydik. Kavga çıktığında, o kadar hırs ve güç vardı da niye sahaya yansıtmadınız. Gerek var mıydı kavga çıkarmaya. Kim yaptıysa bedel ödeyecek' dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 17'nci hafta karşılaşmasında Bursaspor, dün sahasında Diyarbekir Spor'a 2-0 mağlup oldu. 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 89'uncu dakikasında iki takım arasında arbede çıkarken, maçı durduran hakem Burak Taşkınsoy, her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Yaşanan arbedenin ardından kaldığı yerden yeniden başlatılan maç, bitiş düdüğüyle sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında yaşanan ve Bursaspor yönetimi tarafından, saha olaylarının baş aktörlerinden olduğu değerlendirilen Çağatay Yılmaz, süresiz kadro dışı bırakılırken, Bursaspor Başkanı Recep Günay, Özlüce Tesisleri'nde bugün düzenlediği basın toplantısında yaşananları değerlendirdi.

ONURUMUZ VE GURURUMUZ PARADAN DAHA ÖNEMLİ

Çağatay Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasına, maç raporunun ardından karar verildiğine dikkat çeken Günay, 'Eğer sorumluluk ve disiplin yoksa teknik direktör, yönetici ve başkan olarak bir şey yapamazsın. Maç raporunu okuduk. Durup dururken bu kararı almadık. Maç bitmiş, artık dönme şansın yok. 2 dakika kala bu hırs niye Keşke bu hırsı saha içinde gösterseydi de 5-0 yenilseydik. Kavga çıktığında o kadar hırs ve güç vardı da niye sahaya yansıtmadınız. Gerek var mıydı kavga çıkarmaya. Kim yaptıysa bedel ödeyecek. Af yok, satmak da yok. Satmak ona ödül vermektir. 'Kadro dışı bırakmayalım, isteyenler var ve bedeli düşer' denildi. Onurumuz ve gururumuz paradan daha önemli. Kulübün kaderiyle kimse oynayamaz' diye konuştu. (DHA)

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekir Spor maçı sonrası oyunculara tepki gösterdi
Kaynak: DHA
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