Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
BURSASPOR BASKETBOL: Sarper David Mutaf 24, David Michineau 23, Jaylon Brown 21, Alexandre Gavrilovic 11, Donte Grantham 10, Josh Sharma 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Sehmus Hazer 16, Tai Odiase 13, Jaleen Smith 11, Mateusz Ponitka 10, Tyler Cavanaugh 10, Marko Simonovic 7, Axel Bouteille 6, Egehan Arna 5, Furkan Haltali 2
1'İNCİ PERİYOT: 21-21
DEVRE: 39-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66
Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-80'lik skorla mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni Yendi - Son Dakika
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