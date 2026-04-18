Bursaspor Basketbol Deplasmanda Kazandı
Bursaspor Basketbol Deplasmanda Kazandı

Bursaspor Basketbol Deplasmanda Kazandı
18.04.2026 17:59
Bursaspor, Mersinspor'u 86-84 yenerken, maçın periyotları 29-18, 47-38, 66-59 şeklinde geçti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Mersinspor: Olaseni 10, Cowan 11, Hakan Sayılı 6, Cruz 14, White 13, Kartal Özmızrak 1, March 3, Leon Apaydın 3, Koray Çekici, Chassang 13, Enoch 10

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 17, Smith 14, King 21, Konontsuk 2, Nnoko 8, Childress 5, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 7, Yesukan Onar 4, Georges-Hunt 8

1. Periyot: 29-18

Devre: 47-38

3. Periyot: 66-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Mersinspor'u 86-84 yendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bursaspor, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
