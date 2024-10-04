Bursaspor Basketbol'un Yeni Sezon Hedefi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Manisa deplasmanında başlayacak Bursaspor Basketbol, öncelikle play-off aşamasına kalmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine, Manisa Basket'le yarın deplasmanda yapacakları maçla başlayacakları 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını en iyi şekilde tamamladıklarını söyledi.

Hazırlık maçlarının çoğunu kazandıklarını belirten Sezgin, pozitif bir hava yakalandığını dile getirdi.

Bursaspor'un basketbolda 10 yıllık geçmişinin olduğunu ve bu süreçte büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini anlatan Sezgin, "Avrupa'da final oynadık. Ligde yıllardır play-off'u kovalayan bir takım olduk. Bu sene de Basketbol Süper Ligi, kalite olarak bence Avrupa'nın en iyi ligi. Bu sene kötü diyebileceğimiz bir takım yok." dedi.

Sezgin, çok mücadeleci ve keyifli müsabakaların oynanacağı bir sezon olacağına inandığını ifade etti.

İlk maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini kaydeden Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek adına Bursaspor Basketbol olarak ümitliyiz. Bursaspor isminin ve armasının olduğu her yerde özellikle futbol tarafıyla beraber bu sene bütün rakipler bize karşı ekstra motive olarak çıkıyor. Biz buna alışığız. İç saha maçları biraz daha avantajlı. Bu sene çok mütevazı bir bütçeyle yola çıkıyoruz. Tüm ekibimizi kutluyorum. Güzel, karakterli bir takım oluşturdular. Bir sene boyunca alınan oyuncuların araştırmasını yaptılar. Güzel bir takım kurduk. Gerçekten çok kaliteli ve karakterli oyuncular. Sportif başarı anlamında bunları süslersek üst sıralarda sezonu bitiririz."

İsim sponsoru arayışı sürüyor

Sezgin, isim sponsoru konusunda arayışa devam ettiklerini bildirdi.

Bursa'nın çok büyük bir şehir olduğunu, basketbol takımının sponsorsuz kalmasına anlam veremediğini söyleyen Sezgin, "O kadar çok Türkiye'ye mal olmuş büyük markaların da olmasına rağmen biraz sahipsiz kaldık." dedi.

Sponsorluk dışında kulübe önemli destekler sağlandığını aktaran Sezgin, Barış Spor Salonu'nun hazırlık çalışmaları için kendilerine tahsis edilmesinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de teşekkür eden Sezgin, "Tabii bir isim sponsoru niye olmasın. Bu tür büyük kulüpler, büyük camialar isim sponsoruyla beraber hedeflerini de yukarıya çekebiliyor. İnşallah bir isim sponsoru gelir, biz de hedeflerimizi biraz daha yukarıya çekmiş oluruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bursaspor büyük bir camia"

Başantrenör Serhan Kavut da hazırlıkları tamamen bitirdiklerini ve lige konsantre olduklarını belirtti.

Hazırlık mücadelelerinde istedikleri sonuçları aldıklarını anlatan Kavut, bu performansı ilk maçlara yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Yeşil-beyazlı takımın en üst lige tırmanırken oluşan sürecin hepsinde görev aldığını vurgulayan Kavut, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada son 5-6 senedir de Süper Lig'de zaten mücadele ediyoruz. Avrupa'da geçmiş başarılarımız malum. Bursaspor büyük bir camia. Bence gelmiş olduğu nokta yeterli değil. İlerleyen zamanlarda daha iyi yerlere gelecektir. Hem taraftarımızın gücüyle hem şehrimizin desteğiyle kulüp daha iyi yerlere gelecektir. Biz içeride gerçekten çok başka bir basketbol oynuyoruz. Taraftarımızın geldiği her maçta hem lige renk katıyoruz hem de sahaya büyük bir enerji koyuyoruz. Bursaspor lige her zaman renk katmıştır. Bu sene de bence sahadaki o mücadeleyle beraber renk katacağımızı düşünüyorum. Tabii ki hedefler doğrultusunda konuşmamız gerek. Bu sene play-in oynanacak. İlk 8, play-off'a gidiyor. Bizim de hedeflerimiz içinde ilk önce play-off, daha sonra play-in var."