Bursaspor Bolu\'da Çift Antrenmanla Kamp Yapıyor

1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla Bolu'da sürdürüyor.

1'inci lig ekiplerinden Bursaspor, Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin otelin sahasında teknik direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular ısınma hareketleri, kondisyon, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı. Bursaspor, Bolu kampında kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla güç depolayarak günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Bursaspor, 15 Temmuz' kadar Bolu'da kamp çalışmalarına devam edecek. Yeşil beyazlı ekip daha sonra Düzce'nin Topuk yaylasında kamp çalışmalarına devam edecek.

Bursaspor taraftarları da takımlarının kamp yaptığı otele gelerek antrenmanı izledi.