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Bursaspor'da başkan adayları 13 Şubat'ta listelerini verecek - Son Dakika

Bursaspor'da başkan adayları 13 Şubat'ta listelerini verecek

08.02.2022 18:39
Bursaspor'da başkan adayları 13 Şubat'ta listelerini verecek

Bursaspor Divan Kurulu, yaptığı açıklamada başkan adaylarının 13 Şubat Pazar günü 15.00-17.00 saatleri arasında başkanlık başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Bursaspor Divan Kurulu, yaptığı açıklamada başkan adaylarının 13 Şubat Pazar günü 15.00-17.00 saatleri arasında başkanlık başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Divan Başkanlık Kurulu 20 Şubat ve 27 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından alınan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı gereğince; ilk toplantı 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 11.00'de Bitci Timsah Park Stadı'nda, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. toplantı 27 Şubat Pazar günü saat 13.00'te çoğunluğa bakılmaksızın Tofaş Spor Salonu'nda yapılacaktır. Bursaspor Kulübü Derneği tüzüğünün ilgili 17. ve 17/A maddeleri gereğince başkan adaylarının; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TFF Delege Kurulu listelerini yine tüzüğün 24/1 maddesi gereğince 13 Şubat 2022 Pazar günü 15.00-17.00 saatleri arasında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etmeleri gerekmektedir. Aday olacak üyelerimizin başvurularını tüzüğümüzün emrettiği şekilde eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir. Divan Başkanlık Kurulumuz başvurular üzerinde gerekli incelemeleri yapacak ve daha sonra kamuoyuna ilan edecektir." - BURSA

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Divan Kurulu, Bursaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da başkan adayları 13 Şubat'ta listelerini verecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'da başkan adayları 13 Şubat'ta listelerini verecek - Son Dakika
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