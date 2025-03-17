Bursaspor\'da Teknik Direktör Krizi

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. - BURSA