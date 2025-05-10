Bursaspor\'dan bomba transfer! Süper Lig\'den aldılar

TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor Kulübü, flaş bir transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar, altyapısından yetişen ve Gaziantep FK forması giyen deneyimli stoper Ertuğrul Ersoy ile prensipte anlaşma sağladığını duyurdu.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 28 yaşındaki Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattığını açıkladı. Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip, Gaziantep temsilciyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Ertuğrul Ersoy'a transfer ücreti ödemeyecek. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen Ersoy, 17 maçta bir kez de fileleri sarsmıştı.

YUVAYA DÖNDÜ

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yuvana hoşgeldin Ertuğrul. İnşallah Avrupa'ya uzanacak yolculukta beraberiz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.