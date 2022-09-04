Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: "Her şeye rağmen umutlu olmalıyız" - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: "Her şeye rağmen umutlu olmalıyız"

04.09.2022 15:59
Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: "Her şeye rağmen umutlu olmalıyız"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, sezon öncesi açıklama yaptı.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, sezon öncesi açıklama yaptı. Mali imkansızlıklar nedeniyle transfer tahtasının açılamadığını kaydeden Sakder, "Her şeye rağmen umutlu olmalıyız" dedi.

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeni sezonun yeşil-beyazlı takım için hayırlı olmasını diledi. Afyon deplasmanında oynanacak sezonun ilk maçı öncesi bir açıklama yapan Divan Yönetim Kurulu Başkanı Sakder, bu dönemde camia olarak kenetlenerek Bursaspor'a sahip çıkılmasını istedi.

"Her şeye rağmen umutlu olmalıyız"

Mali imkansızlıklar nedeniyle transfer tahtasının açılamadığını kaydeden Sakder, "Her şeye rağmen umutlu olmalıyız. Teknik heyetimiz ve genç kadromuza güvenmeliyiz. Kulüp olarak zor günlerden geçiyoruz. Tüm Bursa kenti olarak birlik olmalı ve kenetlenmeyiz" dedi.

Sponsorlara teşekkür

Bursaspor Yönetim Kurulu olarak başlatılan 'Armana Sarıl' ve 'Yadigar Formaları' kampanyalarına katılanlara teşekkür eden Galip Sakder, "Loca satışlarımız başladı. İş dünyasının loca satın alarak Bursaspor'a katkı sağlamasını istiyoruz. Bu zor günlerde forma sırt sponsoru olan Atış Şirketler Gurubu'nun sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek olan Meditown, forma göğüs sponsoru olan Zeplinx ve kol sponsoru olan Onur Zincir Marketleri'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

50 bin TL'lik destek

Bursaspor Yönetim Kurulu'nun ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın her konuda büyük çaba sarf ettiğini belirten Sakder, aile şirketleri Altınpark Lunapark olarak kampanyalara 50 bin lira bağış yaparak katılacaklarını belirterek, tüm Bursasporluları kampanyaya destek olmaya davet etti. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var Mudanya polisinden uyuşturucu operasyonu Mudanya polisinden uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: 'Her şeye rağmen umutlu olmalıyız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 15:59:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: "Her şeye rağmen umutlu olmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement