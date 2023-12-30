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Bursaspor Divan Kurulu Başkanı: Genç futbolcular satılmamalı - Son Dakika
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Bursaspor Divan Kurulu Başkanı: Genç futbolcular satılmamalı

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, kulübün gelecek vaat eden genç futbolcularının palyatif çözümler için satılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, vergi borcu yapılandırmasının bozulmaması için gerekli ödemelerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı: Genç futbolcular satılmamalı
30.12.2023 - 17:52,
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Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Bu süreçte 120 aya yayılan vergi borcu yapılandırmasının gerekli ödemeler sağlanarak bozulmaması kadar; kulübün gelecek vaat eden genç futbolcularının palyatif çözümler için satılmaması da elzemdir" açıklamasında bulundu.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder'in açıklaması şu şekilde: "Değerli Bursasporlular; Ocak ayında yapılacak olağanüstü genel kurulun ardından; Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek görev süresi 3 yıl olacak yönetimi belirleyeceğiz. Bu bakımdan; 2024 yılı, kulübümüz için pek çok önemli gelişme ve çözüme kavuşturulması gereken hususları barındıran bir yıl. Bu süreçte 120 aya yayılan vergi borcu yapılandırmasının gerekli ödemeler sağlanarak bozulmaması kadar; kulübün gelecek vaat eden genç futbolcularının palyatif çözümler için satılmaması da elzemdir. Ödeme dengesinin sağlanamaması nedeniyle transfer sıkıntısı yaşanan bir süreçte futbolcuların satılması bugünü kurtarmayacağı gibi yarını da ipotek altına alacak riskleri doğuracaktır. Genel kurul üyelerimizin Ocak ayındaki genel kurul için 31 Aralık Pazar günü 17: 00'ye kadar aidatlarını yatırmaları, paydaşlarımızın da vergi yapılandırma taksitinin yeniden bir ödeme tutarı doğurmaması için elini taşın altına koyması önem arz etmektedir. 2024'ün Bursaspor'un yeniden yapılanma ve çıkış yapacağı günlerin başlangıcı olması dileğiyle tüm taraftar ve üyelerimizin yeni yılını kutlarız. Saygılarımızla" - BURSA

Kaynak: İHA
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