Bursaspor Divan Kurulu Vakıfköy'ü ziyaret etti

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve yönetim kurulu, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Sakder, "Vakıfköy, Bursaspor'un ve Türkiye'nin futbolcu fabrikasıdır. Bursaspor'un geleceğidir" dedi.

Bursaspor Divan Kurulu üyeleri, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ne ziyarette bulundu.Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hüroğlu, Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler ve altyapı antrenörleri ile görüş alışverişinde bulundu. Bursaspor Kulübü'nün altyapı modelinin Türkiye'de örnek gösterildiğini kaydeden Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Bursaspor Kulübü çok uzun yıllardan beri Türk futboluna kazandırdığı oyuncular ile anılmıştır. Vakıfköy, Bursaspor'un ve Türkiye'nin futbolcu fabrikasıdır. Bursaspor'un geleceğidir. Buradan yetişen yüzlerce oyuncu arasında Avrupa'nın çeşitli liglerinde oynayan oyuncularımız mevcuttur. Bu da Vakıfköy'ün önemi ve değerinin bir göstergesidir. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen görev yapan tüm yöneticileri ve antrenörleri kutlarım" dedi.

"Vakıfköy bambaşka bir dünya"

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hüroğlu, Divan Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Vakıfköy bambaşka bir dünya. Kulübümüzün sürdürebilirliği burada yatmaktadır. Bu değeri ayakta tutmak tüm Bursalıların görevidir. Bugüne kadar her konuda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler ise toplantıda yaptığı açıklamada, yüzlerce genç yeteneğin Vakıfköy Tesisleri'nde tecrübeli antrenörler nezaretinde eğitildiğini ve önümüzdeki yıllarda da Türk futboluna başarılı futbolcular kazandıracaklarını kaydetti. - BURSA