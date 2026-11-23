Trendyol 1. Lig'de 15. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Bodrum FK, konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Ağırladığı Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yenen Bursaspor, puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Metro Holding Kayserispor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek 33 puanla haftayı 2. basamakta tamamlarken konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK ise 29 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar:

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: 2-2

Mardin 1969-Bandırmaspor: 1-2

İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 0-1

Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer: 3-1

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor: 0-0

Batman Petrolspor-Muğlaspor: 2-0

Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor: 2-0

Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor: 2-1

Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-0

Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK: 2-1

Puan durumu:

Ligde 15. hafta mücadelelerinin ardından puan durumu şöyle oluştu:

O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 15 11 2 2 32 12 20 35 2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 15 10 3 2 36 12 24 33 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 15 8 5 2 21 13 8 29 4.BATMAN PETROLSPOR 15 8 3 4 29 24 5 27 5.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 15 7 5 3 27 18 9 26 6.MARDİN 1969 15 7 4 4 20 15 5 25 7.BODRUM FK 15 6 6 3 20 14 6 24 8.TURKA ESENLER EROKSPOR 15 5 6 4 22 19 3 21 9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 15 5 5 5 20 16 4 20 10.ANTALYASPOR 15 6 2 7 21 23 -2 20 11.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 14 4 6 4 18 14 4 18 12.MUĞLASPOR 15 4 6 5 18 27 -9 18 13.BANDIRMASPOR 15 4 5 6 19 18 1 17 14.SMS GRUP SARIYER 15 4 5 6 16 22 -6 17 15.MANİSA FK 15 4 4 7 23 24 -1 16 16.ARTI DEĞER VANSPOR FK 15 5 3 7 18 25 -7 16 17.ORFA YAPI PENDİKSPOR 15 3 5 7 15 27 -12 14 18.EKENLER BETON SİVASSPOR 15 2 7 6 17 25 -8 13 19.İSTANBULSPOR 15 2 2 11 12 34 -22 8 20.BOLUSPOR 14 1 2 11 6 28 -22 5 Not: Artı Değer Vanspor FK'nin 2 puanı silinmiştir. Not: Artı Değer Vanspor FK'nin 2 puanı silinmiştir. 16. haftanın programı: Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın programı şöyle: 27 Kasım Cuma: 20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş) 20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir) 28 Kasım Cumartesi: 13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (4 Eylül) 16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor (Spor Toto Akhisar) 19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk) 29 Kasım Pazar: 13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik) 16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya) 16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk) 19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

Kaynak: AA