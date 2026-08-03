Bursaspor Emirhan Başyiğit\'i Transfer Etti

Bursaspor Kulübü, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki genç stoper Emirhan Başyiğit'in transferini resmen duyurdu.

Bursaspor, transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosuna yeni bir ismi kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit'in transferini "Ailemize Hoş Geldin Emirhan Başyiğit" ifadeleriyle resmi olarak açıkladı.

1.90 cm boyunda olan ve hem sol hem de sağ stoper mevkiinde görev yapabilen Nevşehir doğumlu genç futbolcu, Sivasspor altyapısında yetişti. Geçen sezon Sivas temsilcisiyle 1. Lig'de 26 maça çıkan Emirhan Başyiğit, takımına 3 gollük katkı sağladı. Kariyerinde Beyoğlu Yeni Çarşı'da kiralık olarak da forma giyen 21 yaşındaki savunmacı, 3 kez U20 ve 9 kez U19 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terletti.

Başkan Enes Çelik'ten şampiyonluk mesajı

Transferin kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyurulmasının ardından açıklama yapan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, genç oyuncuya başarılar dileyerek, "Hayırlı olsun kardeşim. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.