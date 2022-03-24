Bursaspor galibiyet serisi hedefliyor - Son Dakika
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Bursaspor galibiyet serisi hedefliyor

24.03.2022 13:17
Bursaspor galibiyet serisi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig'de son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, mevcut kadroda tüm oyuncuları aktif hale getirerek sorunları çözmeye çalışacaklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig'de son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, mevcut kadroda tüm oyuncuları aktif hale getirerek sorunları çözmeye çalışacaklarını belirtti.

Ligin 30. haftasında 2 Nisan'da Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda teknik direktör Er, antrenmanda açıklamalarda bulundu.

Geçen haftaki Balıkesirspor karşılaşmasına değinen Er, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak geriye düştükleri müsabakayı kazanmalarının çok önemli olduğunu aktardı.

Çok fazla istemenin ve zorunluluğun getirdiği bir baskı olduğuna dikkati çeken Er, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hücumda da savunmada da alanları doğru kullanamadık. Bu da rakibe şans vermemize neden oldu. Bir gol yedik, belki bir tane daha yiyebilirdik. İlk yarıda bizim de pozisyonlarımız vardı ama bu pozisyonları vermememiz gerekiyordu. Erken hamleler yapmak zorunda kaldık. Sistem değiştirdik ve kazandık. Sorunu ve sıkıntıyı nerede yaşadığımızı biliyoruz. Bunu tedavi etmeye çalışacağız. Yaptığımız hataları oyuncularımıza da göstereceğiz. İlk bölümde ciddi hatalar yaptık. Çok sıkışık ve iç içe oynadık. Bu da hatalar yapmamıza sebep oldu."

"Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

Er, Ankara Keçiörengücü maçında farklı bir düzenle sahada yer alacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Oyun anlayışımız değişmeyecek. Ankara Keçiörengücü maçına kadar ciddi bir süremiz var. Bunu iyi değerlendirip bu maça hazırlanacağız. Dün başladığımız hazırlıklarımız iyi gidiyor. Bugün ve yarın çift idman yapacağız. Hafta sonu belki kendi aramızda bir oyun oynayacağız. Sakatlıktan yavaş yavaş gelmeye başlayan oyuncularımız var. Mevcut oyuncularla süreci iyi geçireceğiz. Tüm takım içeride olacak artık. Ankara Keçiörengücü, iyi bir takım. Son haftalarda mağlup olmuyorlar. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ona göre hazırlanacağız. Bizim galibiyet serisine ihtiyacımız var."

"Pedro harici orijinal bir santrforumuz yok." diyen Er, mevcut kadroda tüm oyuncuları aktif hale getirerek sorunları çözmeye çalışacaklarını vurguladı.

Er, "Berat hazır olursa kadroda olacaktır. Eren'i de geçen hafta kadroya aldık. Bruno, zaten başladı. Ciddi anlamda süre de verdik. Seviyesi daha da yukarı çıkacaktır. Enver Cenk de önümüzdeki hafta takımla başlayacak. Onu da yavaş yavaş hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor maçında verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür eden Er, bu desteğin aynı şekilde devam etmesini dilediğini de sözlerine ekledi.

Pedro: "Tabii ki bu ligde kalacağız"

Bursaspor'un Portekizli forveti Joao Pedro, Balıkesirspor maçında aldıkları 3 puanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki maçlarda da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takıma adapte olma anlamında bir sorun yaşamadım. Çok büyük bir kulüp burası. Buraya geliş sebebim, Bursaspor'a katkı sağlamak. Teknik direktör beni hangi pozisyona uygun görürse o mevkide elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Amacım, olabildiğince çok gol atmak. Her maç 1-2 gol atarsam skora yansıyacaktır. Tabii ki bu ligde kalacağız. Bu motivasyona sahibiz. Hepimiz birbirimize güveniyoruz."

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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