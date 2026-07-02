Bursaspor, Hüseyin Maldar'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Bursaspor, Hüseyin Maldar'ı Transfer Etti

02.07.2026 20:42
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Bursaspor, Eyüpspor'dan 19 yaşındaki Hüseyin Maldar'ı kadrosuna kattı. Başkan: 'Uzun yıllar hizmet edecek.'

Bursaspor, Eyüpspor'un 19 yaşındaki milli sağ beki Hüseyin Maldar'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'de yeni ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Hüseyin Maldar'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Altınordu altyapısından yetişen genç yetenek, geride kalan sezonda kiralık oynadığı Pendikspor formasıyla 1. Lig'de 23 resmi maça çıkarak 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Alt yaş kategorilerinde toplam 20 kez milli formayı terleten başarılı sağ bek, geleceğe yatırım vizyonuyla şampiyonluk kadrosuna dahil edildi.

Başkan Enes Çelik: "Uzun yıllar hizmet edecek"

Transferin ardından sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımlayan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüze hoş geldin kardeşim. Türk futboluna uzun yıllar en güzel şekilde hizmet edeceğine inanıyorum. Başarılar dilerim." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Hüseyin Maldar'ı Transfer Etti - Son Dakika

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