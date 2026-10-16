Bursaspor, Iheanacho'nun 14 golle üst üste gol rekoru kırdığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor, Iheanacho'nun 14 golle üst üste gol rekoru kırdığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun profesyonel liglerde üst üste en çok gol atan oyuncu olduğunu paylaştı. Iheanacho ilk 10 maçta 14 gole ulaşarak 1. Lig gol krallığında zirvede; Bursaspor 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, 2026-2027 sezonunun ilk 10 maçının tamamında gol atarak 14 gole ulaştı.

Türk futbol tarihinde Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 1. Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor.

Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, bu sezon yükseldikleri Trendyol 1. Lig'de de iyi gidişatını sürdürüyor.

Ligin iddialı ekiplerinden Bursa temsilcisi, sezondaki 10 maçın 7'sini kazandı ve bir beraberlik aldı.

Kayserispor'un (25 puan) ardından 22 puanla ligin ikinci sırasında bulunan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.

Bu maçlarda 20 kez fileleri havalandıran Bursaspor, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Iheanacho 14 golle yıldızlaştı

Yeşil-beyazlı ekibin ligde kaydettiği 20 golün 14'ünü atan 29 yaşındaki futbolcu Iheanacho, performansıyla takımının zirve yarışında öne çıkan isimlerinden oldu.

Nijeryalı golcü, Bursaspor'un galip geldiği İstanbulspor, Manisa FK, Batman Petrolspor ve Muğlaspor maçlarında da ikişer gol atarak takımının sahadan 3 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.

Gol krallığında zirvede

Iheanacho, Trendyol 1. Lig'in gol krallığı yarışında da 14 golle zirvede yer alıyor.

Nijeryalı oyuncuyu 9 gol atan Metro Holding Kayserispor'un futbolcusu Taulant Seferi takip ediyor.

Bursaspor'dan "rekor" paylaşımı

Bursaspor Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da Iheanacho'nun Türkiye'de rekor kırdığına yönelik paylaşım gerçekleştirdi.

Paylaşımda, "Profesyonel liglerde üst üste en çok gol atan Kelechi Iheanacho." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
BursasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:48
Galatasaray’da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 13:20:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bursaspor, Iheanacho'nun 14 golle üst üste gol rekoru kırdığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei