Bursaspor, Iheanacho'nun 2 golüyle Batman deplasmanında 2-1 kazandı - Son Dakika
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Bursaspor, Iheanacho'nun 2 golüyle Batman deplasmanında 2-1 kazandı

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Bursaspor, Iheanacho\'nun 2 golüyle Batman deplasmanında 2-1 kazandı
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Bursaspor, 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Takımının geri dönüşünde 2 golle başrol oynayan Iheanacho, maç sonrası Bursa'da kendilerini takip eden taraftarlara özel mesaj gönderdi.

Batman Petrolspor deplasmanında Bursaspor'a 2 golle galibiyeti getiren Kelechi Iheanacho, maç sonrası taraftarlara özel mesaj gönderdi.

Bursaspor, 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. İlk golü kalesinde görerek geriye düşen yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bursaspor'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren isim Kelechi Iheanacho oldu. Nijeryalı santrfor, attığı 2 golle takımının geri dönüşünde başrol oynadı.

"Çok zor, çok sert bir maç oldu"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Iheanacho, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli forvet, Bursa'da kendilerini takip eden taraftarları mutlu etmenin ayrıca önemli olduğunu belirtti. Öncelikle galibiyet için çok mutlu olduklarını belirten Iheanacho, "Çok iyi bir galibiyet. En önemlisi de Bursa'da bizi izleyen taraftarlarımız. Onları mutlu ettik bugün, en önemlisi de onlar oldu. Çok zor, çok sert bir maç oldu ama başardık kazanmayı. Mutlu bir şekilde şimdi Bursa'ya dönüyoruz. Isınmaya çıktığımızda deplasman tribününde yeşil-beyazlı taraftarları aradık. Dürüst olmam gerekirse onların eksikliğini hissettik, onları özledik. Isınmaya çıktığımda deplasman tribününde aradım ama orada kimseyi göremedim. Sebebini de anlamadım neden kimse olmadığının. Ama bugün onlar için oynadık, onlar için kazandık, onları mutlu ettik. O yüzden bu açıdan çok memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA
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