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Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Hapoel Holon'u yendi - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Hapoel Holon'u yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, F Grubu'nda İsrail'in Hapoel Holon takımını deplasmanda 75-74 yendi. Bursaspor, maçın son çeyreğinde farkı eriterek galip ayrıldı. Ancak, grupta son sırada yer alarak organizasyona veda etti.

Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Hapoel Holon\'u yendi
21.12.2023 - 00:39,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, F Grubu'nda İsrail'in Hapoel Holon takımını deplasmanda 75-74 yendi.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 19-10 geride geçen Bursa temsilcisi, devreye de 36-28 mağlup durumda girdi.

Maçın üçüncü çeyreğini de 60-55 geride tamamlayan Bursaspor, karşılaşmanın dördüncü periyodunda iyi bir oyunla farkı eriterek müsabakadan 75-74 galip ayrıldı.

Dört takımın da 9 puanla tamamladığı grupta Bursaspor İnfo Yatırım, son sırada yer alarak organizasyona veda etti.

Kaynak: AA
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