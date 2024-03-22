Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Kaan Büyükçil, Sinem Tetik Akbayrak, İsmail Binbir
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 5, Bora Satır 13, Göktuğ Baş 17, Andre Nedim Seylan 16, Mehmet Öngel 2, Kaan Mert Dikmen, Mehmet Batuğ Gür 14, Hasan Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Engin Kaan Elbir
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 15, Neal 15, Brown 21, Sarper David Mutaf 5, Hamilton 8, Floyd 16, Ömer Utku Al 6, Berk Can Akın 9, Ahmet Can Duran 5, Metin Türen 8, Mehmet Atalan
1. Periyot: 28-21
Devre: 46-60
3. Periyot: 65-85
5 faulle çıkan: 35.56 Arda Berk Kaya (Reeder Samsunspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursa İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Milli oyuncuların olmadığı antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.
Sivasspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptılar. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Baharın gelişini simgeleyen ve Türk dünyasında renkli etkinliklere sahne olan Nevruz Bayramı, Kazakistan'da coşkuyla kutlanıyor. Başkent Astana ve en büyük şehir Almatı'da düzenlenen etkinliklerde halk oyunları, konserler ve geleneksel spor müsabakaları gerçekleştirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nevruz Bayramı'nın ülkede çeşitli temalarla 10 gün boyunca kutlandığını belirtti ve birlik mesajı verdi.
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