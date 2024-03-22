Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti

Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor\'u farklı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yenerek galibiyet elde etti.

22.03.2024 20:07
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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Kaan Büyükçil, Sinem Tetik Akbayrak, İsmail Binbir

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 5, Bora Satır 13, Göktuğ Baş 17, Andre Nedim Seylan 16, Mehmet Öngel 2, Kaan Mert Dikmen, Mehmet Batuğ Gür 14, Hasan Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Engin Kaan Elbir

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 15, Neal 15, Brown 21, Sarper David Mutaf 5, Hamilton 8, Floyd 16, Ömer Utku Al 6, Berk Can Akın 9, Ahmet Can Duran 5, Metin Türen 8, Mehmet Atalan

1. Periyot: 28-21

Devre: 46-60

3. Periyot: 65-85

5 faulle çıkan: 35.56 Arda Berk Kaya (Reeder Samsunspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursa İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika

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