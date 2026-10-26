Bursaspor, Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-2 yenerek 1'inci Lig'de liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Bursaspor, Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-2 yenerek 1'inci Lig'de liderliğe yükseldi

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Bursaspor, Keçiörengücü\'nü deplasmanda 4-2 yenerek 1\'inci Lig\'de liderliğe yükseldi
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Bursaspor, Trendyol 1'inci Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 yendi ve Kayserispor'un puan kaybettiği haftada liderliğe yükseldi. Kelechi Iheanacho da ligde oynadığı 12 maçın tamamında gol atıp 16 gole ulaşarak rekorunu geliştirdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup eden Bursaspor, Kayserispor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil-beyazlıların Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho ise ligde çıktığı 12 maçın tamamında ağları havalandırarak tarihi rekorunu geliştirdi.

Trendyol 1'inci Lig'de 12'nci hafta heyecanı yaşanırken, sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Bursaspor, deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşılaştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Bursa ekibi, Kayserispor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek liderlik koltuğuna yükseldi. Karşılaşmada takımını 3-2 öne geçiren kritik gole imza atan Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı. Bu sezon forma giydiği 12 maçın tamamında skor üreten tecrübeli forvet, her hafta kendi rekorunu kırmaya devam ediyor.

METİN OKTAY VE SAFFET SANCAKLI'NIN REKORUNU GERİDE BIRAKMIŞTI

Türk futbol tarihinde geçmişte üst üste 9 maçta gol atma başarısı gösteren Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay (1962-1963 sezonu) ile Kocaelispor formasıyla bu rekora ortak olan Saffet Sancaklı'yı (1995-1996 sezonu) haftalar önce geride bırakan Iheanacho, serisini 12 maça çıkararak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Kaynak: DHA
KayserisporBursasporTrendyolSporSon Dakika

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