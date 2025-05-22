Bursaspor Kombine Satışları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Bursaspor Kombine Satışları Hızla Devam Ediyor

Bursaspor Kombine Satışları Hızla Devam Ediyor
22.05.2025 20:30
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Bursaspor, 27.630 kombine satışı yaparken taraftarları kalan koltuklar için çağrıda bulundu.

Bursaspor'da kombine satışları devam ederken rakam 27 bin 630 kombineye ulaştı. Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, taraftarı kalan koltuklar için harekete geçmeye çağırdı.

Bursaspor Kulübü Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, yaptığı açıklamada kombine satışlarının hızla devam ettiğini belirtti. Topal, taraftarın motivasyonunun her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Azalan borçlar, yeni transferler, yeni formalar ve yeni hedeflerdeki en büyük motivasyonumuz olan taraftarımızı kombineleri bitirmeye çağırıyoruz" dedi.

Doğu alt tamamen tükendi, gözler diğer tribünlerde. Yapılan bilgilendirmeye göre satılan koltuklar şu şekilde;

Doğu Alt Tribün: Tükendi

Doğu Üst Tribün: Son 150 koltuk

Güney Kale Arkası: Son 600 koltuk

Toplam satılan kombine: 27.630

Hedef: 38.000 kombine

Son tarih 31 Mayıs

Fiziki kombine kart başvuruları için son gün 31 Mayıs olarak açıklandı. Başvuru yapan taraftarlar, kartlarını 1 Temmuz itibarıyla teslim alabilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Kombine Satışları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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