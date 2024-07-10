Bursaspor Kulübü Benzinlik Arazisinin Satışı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Bursaspor Kulübü Benzinlik Arazisinin Satışı Hakkında Açıklama Yaptı

Bursaspor Kulübü, Osmangazi ilçesinde bulunan benzinlik arazisinin satışı ile ilgili açıklama yayımladı. İhaleyi Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı ve görüşmeler kulübün menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Satış süreci tamamlanmamış olan diğer bağımsız bölümler için ise görüşmeler devam etmektedir. Kulüp, yanlış yorumlarla kamuoyunu manipüle etme çabalarına karşı doğru ve tam bilgiyi öğrenmek için iletişime geçilmesini talep etmektedir.

10.07.2024 17:50
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Bursaspor Kulübü, benzinlik arazisinin satışı ile ilgili açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Bursaspor Camiası, Tüm kamuoyu tarafından bilindiği üzere, mülkiyeti kulübümüze ait olan Osmangazi ilçe sınırları içerisindeki 3338 ada 3 parselde bulunan akaryakıt istasyonu (ilgili taşınmazın sadece akaryakıt istasyonu olarak işletilen kısmı) Bursa 3. İcra Dairesi'nin 2019/9512 sayılı dosyasından elektronik ihale vasıtası ile satışa sunulmuştu. Daha önce de açıkladığımız üzere, 05/06/2024 tarihinde kulübümüz tarafından ihaleye girilmesi hususunda tüm medya kanalları ile davet yapılmış olmasına rağmen hiçbir teklif verilmemiştir. Akabinde yasal mevzuat gereği ikinci kez ihaleye çıkılmış ve yine hiçbir teklif gelmemiştir. Tüm bunların ardından Başkanımız Enes Çelik' in ricası ile Genel Sekreterimiz Harun Yıldırım'ın ortağı bulunduğu Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ihaleye son teklif tarihi olan 02/07/2024 tarihinde teklif vermiştir. İhaleye konu olan yer taşınmazın sadece akaryakıt istasyonu kısmını kapsamaktadır. Bu akaryakıt istasyonunun işletme hakkı ise 2027 yılına kadar Petrol Ofisi'ne ait olup ihaleyi kazanan firmanın bu tarihe kadar hiçbir geliri söz konusu olmayacaktır."

84 milyon TL'ye satıldı

Açıklama şöyle devam etti: "İhaleyi 84.288.000 ( SeksenDörtMilyonİkiYüzSeksenSekizBin) Türk Lirası (vergiler dahil) bedelle kazanan Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile başkanımızın daha önceki açıklamasında dile getirdiği gibi kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda görüşme gerçekleştirilecektir. İlgili ihale neticesinde sadece akaryakıt istasyonu kısmı satılmış olup kalan 10 adet bağımsız bölüm ile ilgili satış süreci henüz tamamlanmamıştır. Söz konusu taşınmazdan kulübümüzün elde edebileceği en yüksek geliri sağlamak için görüşmelerimiz devam etmektedir. Tüm banka hesapları blokeli olan Kulübümüzü yaşatmak adına verdiğimiz mücadelede gerçekleşen olaylarla ilgili tarafımızdan bilgi talep etmeden, eksik bilgi ve bunun doğrultusunda yanlış yorumlarla kamuoyunu manipüle etme çabasında olanları doğru ve tam bilgiyi öğrenebilmeleri için kulübümüzle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inandığımız yanlış haberlerin bundan sonraki seyrinin camiamızın tüm bileşenleri ile takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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