Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Teşekkür Etti - Son Dakika
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Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Teşekkür Etti

Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'a Teşekkür Etti

Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

29.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:18
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Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaj şu şekilde: "Kulübümüze son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Teşekkür Etti - Son Dakika

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