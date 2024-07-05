Spor

Bursaspor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ı, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız Mustafa Varank, Bursa Milletvekillerimiz Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Ak Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, Bursaspor Başkanımız Enes Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Bursaspor için hedeflerimizi paylaştık. Önümüzdeki dönemde kalıcı gelir kaynakları dahil kulübümüze sağlayacakları destekler için şimdiden teşekkür ediyoruz." - BURSA